Смертность от ДТП в мире может составить 1,9 млн чел.

Смертность на дорогах к 2020 году может возрасти с 1,2 миллиона до 1,9 миллиона человек, если все страны не ужесточат законодательство, касающееся безопасности движения, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в официальном докладе на своем сайте.

"Ежегодно в мире 1,24 миллиона человек гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий, и существенных изменений не наблюдается с 2007 года", - говорится в документе, сообщают РИА "Новости".

В "Докладе о состоянии безопасности дорожного движения в мире" представлена информация о 182 странах, в которых проживает 99% населения мира, или 6,8 миллиарда человек. По данным ВОЗ, в странах со средним доходом отмечается самая высокая смертность в результате ДТП: 20,1 случая смерти на 100 тысяч населения против 8,7 и 18,3 в странах с высоким и низким доходом соответственно. При этом 80% смертей на дорогах происходят в странах со средним доходом.

ВОЗ отмечает, что в 2010 году 88 странам удалось снизить смертность в результате ДТП, но еще в 87 странах она возросла. Лишь в 28 странах, в которых проживает 7% населения мира, имеются законы, регулирующие все пять факторов, влияющих на безопасность дорожного движения: управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, превышение скоростного режима, а также неиспользование мотоциклетных шлемов, ремней безопасности и детских кресел.

Так, только в 59 странах (39% мирового населения) введены ограничения скорости в городе до 50 километров в час или менее. Законы, устанавливающие допустимый уровень алкоголя в крови на уровне 0,05 г/дл, действуют в 89 странах (66% населения мира).

"Дорожно-транспортный травматизм - на восьмом месте в списке ведущих причин смертности в мире и главная причина смертности среди молодежи в возрасте 15-29 лет. По сегодняшним прогнозам, без принятия неотложных мер ДТП станут пятой ведущей причиной смертности к 2030 году", - предупреждает ВОЗ.