В России освободили заложников в астраханском колледже

В России полиция освободила четырех заложников, которых вооруженный мужчина захватил сегодня в рыбопромышленном колледже в Астрахани.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МВД по Астраханской области.

«В результате операции, проведенной сотрудниками спецподразделения УМВД России по Астраханской области, мужчина, который захватил и удерживал заложников в здании Астраханского Волго-Каспийского рыбопромышленного колледжа, задержан. Все заложники освобождены. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестный мужчина захватил в заложники в Волго-Каспийском морском рыбопромышленном колледже 4 человек.

«Неизвестный мужчина под угрозой предмета, похожего на пистолет, закрылся в одной из учебных аудиторий вместе с двумя сотрудниками колледжа – преподавателем и вахтером, а также двумя учащимися», - отметили в полиции. У злоумышленника находилась коробка с взрывным устройством.