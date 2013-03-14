Йогурт - "лекарство" от бессонницы

Теплое молоко с медом является распространенным средством, помогающим бороться с бессонницей. Однако немецкие специалисты в области питания предлагают еще один вариант - обезжиренный йогурт и шоколад, сообщают иностранные СМИ.

Эти продукты имеют похожий эффект, который успокаивает нервную систему.

В течение первых 15 минут йогурт и шоколад действуют так же, как и молоко с медом, после чего эффект пропадает. Расслабляющее действие в молоке имеет триптофан, который повышает уровень серотонина. Наличие сахара также необходимо, а он содержится и в меде, и в шоколаде.

Сахар питает мышцы, улучшает транспортировку триптофана в мозг. Триптофан превращается в серотонин, гормон счастья, и человек успокаивается.