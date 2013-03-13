В Бразилии разбился самолет, погибли 10 человек
17:48, 13 марта 2013Зарубежные новости
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Пропал с радаров в ночь на среду
Небольшой двухмоторный самолет, выполнявший роль такси, разбился на севере Бразилии, находившиеся на борту девять пассажиров и пилот погибли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Самолет, обломки которого были обнаружены в штате Пара, пропал с радаров в ночь на среду в 500 километрах от столицы штата города Белен. Воздушное судно марки Embraer принадлежало компании авиа-такси Fretax, которая осуществляла перевозки пассажиров по региону.
Погибшие были представителями строительной компании, которая осуществляет возведение гидроэлектростанции в регионе.
Другие подробности авиакатастрофы не сообщаются.
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