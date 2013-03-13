Древний Марс был пригоден для жизни микробов

Химические и минералогические исследования образцов каменной породы, полученных ранее марсоходом Curiosity, показали, что условия жизни на древнем Марсе были благоприятны для микроорганизмов, заявили специалисты НАСА, сообщают РИА «Новости».

"Главный вопрос этой миссии: могла ли окружающая среда на Марсе быть пригодной для жизни. Теперь мы узнали, что ответ "да", - сказал Майкл Мейер, научный руководитель марсианской программы НАСА.

Химические лаборатории SAM и CheMin на борту марсохода изучали образцы, полученные ровером с помощью его "дрели" - бурового устройства - с глубины в несколько сантиметров в каменных отложениях на дне древнего ручья в кратере Гейла. "Образцы, полученные из подповерхностного слоя, сильно отличаются от того, что мы видели на поверхности", - отметил на пресс-конференции научный руководитель проекта Джон Гротцингер.

Данные, собранные марсоходом, показали, что ровер находится в устье древней речной системы или в районе древнего пересыхающего озера. Эта в древности влажная среда не была ни слишком кислотной, ни слишком соленой, ни слишком окисленной, чтобы исключить возможность жизни микробов.

Было также обнаружено присутствие большого количества глинистых минералов, возникших при взаимодействии вулканических минералов, например оливина, с относительно пресной водой. Найденные при анализе образцов различные типы соединений серы могли служить источниками энергии для микроорганизмов, так же, как минералы, отличающиеся разной степенью окисленности. Специалисты НАСА впервые с такой определенностью говорят о пригодности для жизни марсианской среды в прошлом.