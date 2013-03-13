Пессимисты живут дольше

К весьма неожиданному выводу пришли немецкие ученые. Результаты их исследования показали, что у пессимистов шансов прожить долго — больше, чем у тех, кто видит мир через розовые очки, а это ведь несмотря на всю мрачность мыслей и подготовку к худшему.

Исследование грех хвалить за субъективность: все же 40 тысяч проанализированных житейских историй. Добровольцев еще в 1993 году определили в три возрастные категории: 18-39 лет, 40-64 лет и старше. Каждый участник исследования обязался каждые пять лет связываться с кураторами для того, чтобы пройти серию тестов на настроение и качество жизни.

Не секрет, что смех продолжает жизнь, а позитивный настрой помогает справляться с проблемами. Так-то оно так, однако немецкое исследование дало несколько неожиданный результат: оказалось, что именно респонденты, из года в год подтверждающие свое «членство» в «армии» пессимистов являются более успешными и здоровыми. Они реже зарабатывают травмы и болеют, при этом длительность жизни в этих рядах — дольше.

Ученые объясняют закономерность тем, что пессимисты больше времени тратят на профилактику проблем, не полагаясь на случай, о чем бы ни шла речь. При этом добавляют: пессимизм — это не всегда крайняя мрачность и печальные мысли, пессимистом может быть и достаточно светлый, не самый угрюмый человек, он просто будет перестраховываться, выбирая здоровый образ жизни, более безопасные пути путешествий и т.д. Так, ранее уже проводилось исследование, которое показало: пессимистки худеют быстрее оптимисток, а результат закрепляется лучше. Секрет также оказался достаточно простым: пессимистки, как оказалось, придерживаются диеты более точно, а физические упражнения выполняют еще более самозабвенно, потому что не верят, что получат желаемое так запросто.

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