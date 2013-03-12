Улучшение в показателях здоровья в Европе неравномерно

Тогда как в целом уровень здоровья в Европейском регионе определенно улучшился, данные европейской статистики в области здравоохранения указывают на неравенства внутри стран и между ними. Об этом говорится в Докладе о состоянии здравоохранения в Европе 2012 г (1). Доклад является флагманской публикацией Европейского регионального бюро ВОЗ и выпускается раз в три года.

Об этом УНИАН сообщили в Европейском региональном бюро ВОЗ.

Отмечается, что представленная в докладе информация охватывает 53 страны региона и почти 900 миллионов человек и демонстрирует, что люди живут дольше и более здоровой жизнью. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе растет, повышаясь на 5% начиная с 1980 г. В 2010 г. она достигла 76 лет. Это обусловлено главным образом снижением распространенности некоторых причин смерти, а также предпринимаемыми усилиями по воздействию на факторы риска и социально-экономические условия. Предполагается, что к 2050 г. люди старше 65 лет будут составлять более 25% от общего населения региона. Однако в показателях ожидаемой продолжительности жизни наблюдаются значительные неравенства между мужчинами и женщинами, между странами и между группами населения. К примеру, ожидаемая средняя продолжительность жизни для женщин достигла в 2010 г. 80 лет, тогда как для мужчин она составляет 72,5 года. Во многом такой разрыв обусловлен различиями в образе жизни и характере профессиональной деятельности.

В Докладе о состоянии здравоохранения в Европе 2012 г. также представлены данные о продолжающемся снижении общих показателей смертности, хотя в пределах региона коэффициенты значительно варьируют. Самые высокие показатели смертности наблюдаются в восточной части региона, а самые низкие – в западных странах. Наибольшая доля смертности приходится на неинфекционные заболевания: они стали причиной около 80% случаев смерти. Заболевания системы кровообращения (ишемическая болезнь сердца, инсульт и т.д.) обусловливают около 50% всех смертей, затем следует рак, который является причиной около 20% смертей.

Хотя инфекционные заболевания Европе встречаются реже, чем в других регионах мира, они продолжают вызывать обеспокоенность, в особенности это касается туберкулеза (ТБ), ВИЧ-инфекции и других инфекций, передаваемых половым путем. Тем не менее, заболеваемость СПИДом снижается, что подчеркивает важность эффективного лечения, а смертность от ТБ в регионе за период с 1990 по 2010 гг. упала на 30%.

Основные факторы риска для здоровья европейцев сегодня включают употребление табака, вредное употребление алкоголя. По оценкам, алкоголь обусловливает 6,5% всех смертей в регионе, а 27% людей в возрасте 15 лет и старше регулярно курят.

Как отмечается в докладе, после сокращения за период с 1990 по 2010 г. младенческой смертности на 54% в Европе наблюдается самая низкая детская смертность в мире (7,9 на 1000 живорожденных), хотя показатели в значительной степени варьируют между странами.

Материнская смертность после 1990 г. сократилась на 50% и составила в 2010 г. 13,3 материнских смертей на 100 000 живорожденных.

Смертность в результате транспортных происшествий снизилась за период после 1990 г. на 50%, что связано со снижением уровней дорожно-транспортных происшествий, в частности тех, что связаны с употреблением алкоголя.

Частота самоубийств сократилась на 24–40% во всех частях Европы после ее повышения, наблюдавшегося в середине 1990-х годов. Однако с недавнего времени темпы снижения частоты самоубийств замедлились, что происходит на фоне экономического спада, наблюдаемого, начиная с 2008 г.

Доля населения, живущего в городских районах, достигла в 2010 г. 70%, и ожидается, что к 2045 г. она превысит 80%. Проживание в городских районах делает людей уязвимыми перед рисками для здоровья и воздействием различных детерминант.

В 28 из 53 стран Европейского региона на первое место среди причин преждевременной смерти (до достижения возраста 65 лет) вышли онкологические заболевания, опередив сердечно-сосудистые заболевания.

По оценкам, в Европе, проживает около 73 миллионов мигрантов (52% из них женщины), что составляет около 8% от населения в целом. Мигранты обычно моложе, менее финансово благополучны, с большей вероятностью подвержены заболеваниям, у них более низкий уровень доступа к услугам здравоохранения, чем у населения в целом.