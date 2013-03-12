Здание ВТО в Женеве эвакуировано из-за угрозы взрыва

Полиция эвакуировала людей из здания штаб-квартиры Всемирной торговой организации в Женеве из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».

По словам неназванного представителя организации, в настоящее время к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Другие подробности пока не сообщаются.