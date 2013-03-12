Как уберечься от ночных кошмаров?

Ночные кошмары связаны с употреблением острых блюд перед сном. Блюда, содержащие в себе большое количество специй, приправ и пряностей могут стать причиной кошмарных снов. Это обусловлено тем, что после принятия острой пищи метаболизм ускоряется, из-за чего повышается температура человеческого тела, а деятельность головного мозга активизируется.

Ученые из Центра расстройств сна при клинике Кливленда в Огайо, проводившие исследование, рекомендуют не употреблять слишком острую и пряную пищу непосредственно перед сном, так как это чревато ухудшением его качества и кошмарами, передает NBC News.

Упомянутое исследование было проведено среди 398 человек, 8,5 процента которых испытывали на себе упомянутые явления после употребления острой пищи. Из-за ускоренного метаболизма, повышения температуры и активной деятельности головного мозга, каждые 1,5 часа человек попадал в фазу быстрого сна, которой характерны сновидения. Кроме того, наблюдалась дисфункция лобной части мозга, которая становится причиной нарушения механизмов, связанных с эмоциональной реакцией и памятью.

По словам специалистов, к таким последствиям приводит употребления перед сном блюд национальной мексиканской или тайской кухни. Именно поэтому они рекомендуют не употреблять подобные блюда, как минимум, за три часа перед сном. По их мнению, сам процесс пищеварения может стать причиной плохого сна человека, и может привести к тому, что наутро он проснется невыспавшимся и не отдохнувшим.

gazeta.ua