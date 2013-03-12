Чем полезны суши

Недавно диетологи признали, что суши, все-таки, является полезным блюдом. Диетологи отметили, что суши является одним из немногих блюд, которые можно употреблять с удовольствием и с пользой для здоровья, так и для фигуры.

Дело в том, что в традиционных суши и роллах содержится очень много соединений, польза которых сохраняется за счет особого способа приготовления. Основная часть любого суши и ролла - рис - богатый сложными углеводами, которые заряжают организм человека энергией. Кроме того, в рисе содержится растительная клетчатка, важные белковые соединения и железо.

Рыба и другие морепродукты, входящих в состав суши и роллов, обладают низкой калорийностью, однако при этом дают организму запас белка и минеральных соединений - цинка, фосфора, йода, калия. Особенно ценное содержание в рыбе жирных кислот, полезных для здоровья`я.. Водоросли нори, используемые для приготовления суши и роллов, являются естественными источниками железа и кальция, а также йода. Эти вещества необходимы для правильного развития костной ткани и системы кровеносных сосудов.

Соя, с которой делается традиционная приправа - соевый соус, включает в свой состав полиненасыщенные жиры и витамины В.. Также полезна и приправа вассаби - японская горчица, так как в ней много аскорбиновой кислоты.