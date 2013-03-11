Россия лидирует в Европе по самоубийствам среди детей

Россия занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков, сообщили УНИАН в Роспотребнадзоре.

«Сегодня Российская Федерация занимает 1-е место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. За последние годы количество детских суицидов и попыток самоубийств увеличилось на 35-37%. Всего же в период с 1990 по 2010 гг. в России было зарегистрировано около 800 тысяч самоубийств», - говорится в сообщении.

В имеющейся статистике отмечается рост числа детско-юношеского суицида. По данным исследования, только в 2009 году в России покончили с собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 лет.

По данным государственной статистики, если в 2009 году в РФ было совершено 260 подростковых суицидов, то в 2010-м их было в 1,2 раза больше. В стране происходит порядка 19-20 случаев самоубийств на 100 тысяч подростков, что втрое больше, чем мировой показатель.

«Наибольшая частота суицида наблюдается у подростков и молодежи в возрастном диапазоне 15-35 лет. У этой категории суицидентов на 1 смерть приходится до 200 нереализованных суицидальных попыток», - отмечают в ведомстве.

В ситуациях, когда повод для самоубийства установлен доподлинно, статистика говорит о том, что причиной трагедии служат в основном конфликты с родителями или неразделённая любовь.

Лишь у 10% подростков в случае самоубийства имеется истинное желание покончить собой, в остальных 90% - это «крик о помощи». Часто суицидальные действия подростков носят демонстративный характер, осуществляются в виде своеобразного «суицидального шантажа».

При этом в ведомстве подчеркивают, что сайты, содержащие призывы и способы самоубийства, являются факторами, влияющими на принятие ребенком решения о самоубийстве. Зачастую игровая форма подачи информации, наличие обсуждений и комментариев побуждают у ребенка дополнительный интерес к теме самоубийства и стимулируют к добровольному уходу из жизни даже при отсутствии «традиционных» причин суицида.

Во всех странах мира суициды входят в число десяти ведущих причин смерти населения. Прогнозируется, что к 2020 году суицид выйдет на второе место в мире как причина смерти, обойдя рак и уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям. По статистике, ежедневно в мире добровольно уходят из жизни около 3 тысяч человек, ежегодно – примерно 1 млн человек, что составляет 1,5% всех смертельных случаев.

В 1996 году ООН наметила политику деятельности по предотвращению самоубийств, тема которых прежде была игнорируемой по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения признала важность проблемы самоубийств для общественного здоровья и в 1999 году выступила с глобальной инициативой профилактики самоубийств.