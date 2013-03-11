В США 7 человек погибли в результате пожара в жилом доме

Семь человек, в том числе беременная женщина и пятеро детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, погибли в результате пожара в жилом доме в штате Кентукки в США.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN, пожар произошел в городе Грей. По словам родственника одного из погибших, в момент пожара в доме находился его племянник со своей беременной невестой и трое ее детей. Кроме того, еще двое детей ночевали в доме в ночь трагедии.

Власти города пока не могут установить, что именно стало причиной возгорания, однако отмечают, что следов умышленного поджога не обнаружено.