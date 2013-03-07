Черный чай спасет от инсульта

Сфокусировав свое внимание на составе черного чая, который в Великобритании считается наиболее популярным, специалисты изучили, какое влияние он может оказывать на образование тромбов. Как оказалось, употребление 4 чашек напитка ежедневно снижают на 21%вероятность их возникновения, в то время как его редкое употребление такого благотворного эффекта не оказывает.

Для участия в эксперименте ученые привлекли 74960 мужчин и женщин, которые на начальном этапе исследования (1997год) пребывали в хорошем самочувствии. Четыре тысячи из них в течение последующих 10 лет перенесли инсульт (в большинстве случаев был зафиксирован ишемический инсульт).

Участники должны были рассказать о своих привычках потребления чая. Специалисты, исключив такие известные показатели риска возникновения инсульта как курение и высокое артериальное давление пришли к выводу: черный чай улучшает в значительно степени состояние людей. Такой эффект они объяснили флавоноидами, содержащимися в черном чае, которые полезны для здоровья сердца и головного мозга.

"Оказывая благотворное воздействие, черный чай снижает кардиоваскулярный риск благодаря содержанию флавоноидов. Регулярное употребление 1-3 чашек чая сокращает рис возникновения инсульта. Нами было установлено в ходе исследования, что у добровольцев, выпивавших не менее 4 чашек напитка в день, риск получить инсульт был на 21% ниже по сравнению с теми, кто пренебрегает употреблением этого напитка", - отметили авторы эксперимента.