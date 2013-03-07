В США более 250 тысяч человек остались без электричества

Более 250 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за обрушившегося на штаты Восточного побережья США снегопада.

Сильный ветер, скорость которого местами превышает 28 м/с, обрывает линии электропередач, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным местных СМИ, самые масштабные отключения зафиксированы в штате Вирджиния, где без света остались 123 тысячи человек. В Нью-Джерси электроснабжения нет у 40 тысяч потребителей – в основном это жители прибрежного города Атлантик-Сити. Также сообщается об обрыве сетей в штатах Мэриленд и Делавэр.

В штате Вирджиния губернатор Роберт Макдоннелл объявил чрезвычайное положение. В Мэриленде для движения автомобилей закрыт мост через Чесапикский залив.

Кроме того, сообщается о четырех погибших в дорожно-траснпортных происшествиях, вызванных плохими погодными условиями.

По прогнозам синоптиков, ненастная погода сохранится до выходных.

itar-tass.com