Ботокс "бьёт" по глазам

Инъекции ботокса от морщин вокруг глаз могут быть опасны для зрения. Такое опасение высказали специалисты офтальмологического отделения больницы "Меир" (Израиль).

В своей статье эксперты Шира Шин-Офир и Иешуа Альмог отмечают, что природный яд, используемый для омолаживающих инъекций, также используется в офтальмологии для лечения косоглазия и блефароспазма. Они приводят данные статистики, соглсно которым в трех случаях эта косметическая процедура дала осложнения в виде диплопии (двоения в глазах), «падения» верхнего века, ухудшения зрения, снижения слезоотделения. После осмотра врачи сделали вывод, что эти осложнения вызваны ослаблением мышцы после введения ботокса. Вместе с тем, зрение пострадавших самостоятельно нормализовалось через несколько недель.

По словам авторов исследования, перед проведением процедуры омоложения косметологи должны предупредить пациентов о возможных неприятных последствиях для зрения.

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