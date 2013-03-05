Вирус гриппа А (Н1N1) или так называемый «свиной грипп» преобладает среди вирусов в России.

Об этом УНИАН сообщили в Роспортребнадзоре. По данным российских СМИ, в стране уже зафиксированы летальные случаи.

В частности, по информации российского телеканала «Вести», только в Одинцовском районе Подмосковья принимаются экстренные меры по предотвращению эпидемии «свиного гриппа». За последнее время там скончались сразу семь человек.

Кроме этого, на Камчатке официально зарегистрированы 33 случая заражения вирусом гриппа A (H1N1). От заболевания скончался 44-летний мужчина.

Как отмечают в Роспортребнадзоре, по результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок по-прежнему доминирует вирус гриппа А (Н1N1) 2009, также выделяются вирусы гриппа А (Н3N2) и гриппа В и вирусы негриппозной этиологии: парагриппа, РС-вирусы и аденовирусы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 9-ю неделю 2013 года (26 февраля – 3 марта 2013 года) на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению отмечено в 53-х субъектах и в 13-ти центральных городах Российской Федерации.

В целях предупреждения распространения инфекции на территории Российской Федерации применяются ограничительные меры в образовательных учреждениях. На 9-й неделе 2013 года было закрыто 849 школ в 59-ти субъектах Российской Федерации, 3437 классов в 1279-ти школах в 71-м субъекте.

В 55-ти субъектах Российской Федерации закрыто 524 дошкольных образовательных учреждения, в 62-х субъектах - 1418 групп в 931-м дошкольном образовательном учреждении.

В 11-ти субъектах закрыто 14 школ-интернатов, в 6-ти субъектах - 11 ПТУ, в одном субъекте закрыт 1 вуз.

Роспотребнадзор продолжает осуществлять мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ на территории Российской Федерации и за своевременным введением профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости.