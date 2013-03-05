В Конго разбился самолет, погибло 30 человек

Число жертв крушения самолета, упавшего в понедельник на востоке Демократической Республики Конго, составило около 30 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Авиакатастрофа произошла в городе Гома - административном центре провинции Северное Киву. Самолет Fokker 50, принадлежавший местной авиакомпании CAA, упал на жилой квартал недалеко от зданий местной избирательной комиссии и местного управления по делам мигрантов. В результате инцидента на земле никто не пострадал. Все пассажиры и экипаж самолета погибли.

О причинах авиакатастрофы пока не сообщается. По информации агентства, в районе падения самолета в понедельник вечером шел сильный дождь.

ДРК занимает одно из последних мест в мире по уровню безопасности полетов. По данным Франс Пресс, все местные авиакомпании в настоящее время внесены Евросоюзом в "черный список" авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в Европу.