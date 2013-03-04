В США сонный мужчина провалился вместе со спальней под землю
Карстовые воронки
Спасателям американского штата Флорида не удалось обнаружить мужчину, спальня которого провалилась под землю, пока он спал.
Как сообщает Газета.Ru cо ссылкой на ВВС, поиски прекращены: 36-летнего Джеффри Буша признали погибшим.
«На данный момент обнаружить тело не представляется возможным», - заявил представитель местных властей, добавив, что воронка, в которую провалилась часть дома, «очень необычная».
Карстовые воронки, которые образуются в результате размывания грунта подземными водами, - частое явление в некоторых частях Флориды, однако обычно они маленькие. Между тем диаметр воронки, в которую провалился Буш, составляет не менее 30 метров. Изначально сообщалось, что под землю ушел весь дом, но позже стало известно, что провалилась только его часть, а именно спальня, в которой в тот момент находился хозяин.
По словам брата погибшего, по имени Джереми, в ночь на пятницу он также находился дома и проснулся, услышав крики Джеффри. Открыв дверь в его комнату, он увидел на месте спальни гигантскую воронку. Джереми спрыгнул вниз, пытаясь спасти брата, однако это ему не удалось - более того, его самого пришлось спасать полиции.
Дж.Буш также рассказал, что несколько недель назад их дом посещала инспекция, которая обследовала здание на наличие карстовых воронок, но ничего не нашла.