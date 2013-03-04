Госпитализирована британская королева Елизавета II

Британская королева Елизавета II была госпитализирована с симптомами гастроэнтерита - заболевания желудка.

Об этом сообщили сегодня представители Букингемского двора, передает ИТАР-ТАСС.

Все намеченные на предстоящую неделю официальные мероприятия с участием 86-летней королевы будут отменены или перенесены, включая намеченный на 6-7 марта визит в Италию.

Госпитализация британской королевы является мерой предосторожности, такое решение было принято для того, чтобы врачи могли лучше оценить состояние здоровья монарха, заверили в Букингемском дворце.

Елизавета II проведет два дня в больнице имени короля Эдуарда VII, расположенной в центре Лондона.

Состояние здоровья королевы не ухудшилось, сообщили сегодня представители двора.

О недомогании Елизаветы II представители двора сообщили в минувшую пятницу. В тот день она была вынуждена пропустить состоявшийся в городе Суонси в Уэльсе военный парад по случаю национального праздника этой части Великобритании - дня святого Давида.

Елизавета II известная крепким здоровьем в свои 86 лет. Последний раз ее госпитализировали в 2003 году, чтобы сделать операцию на колене.