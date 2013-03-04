В Индии жертвами ДТП стали 11 школьников

Школьный автобус в понедельник врезался в грузовик на севере Индии, 11 детей погибли, еще около 10 получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.

ДТП произошло в северном штате Пенджаб около 8.00 по местному времени на трассе близ города Джаландхар.

"Семь школьников погибли на месте происшествия, еще четверо скончались по дороге в госпиталь", - сообщил телеканалу представитель полиции. Водитель автобуса также погиб.

Сколько людей находилось в автобусе, не уточняется. Полиция выясняет причины аварии.