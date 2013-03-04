В Индии жертвами ДТП стали 11 школьников
12:14, 04 марта 2013Зарубежные новости
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Еще 10 пострадали
Школьный автобус в понедельник врезался в грузовик на севере Индии, 11 детей погибли, еще около 10 получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.
ДТП произошло в северном штате Пенджаб около 8.00 по местному времени на трассе близ города Джаландхар.
"Семь школьников погибли на месте происшествия, еще четверо скончались по дороге в госпиталь", - сообщил телеканалу представитель полиции. Водитель автобуса также погиб.
Сколько людей находилось в автобусе, не уточняется. Полиция выясняет причины аварии.
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