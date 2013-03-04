Американским врачам впервые удалось вылечить ребенка от ВИЧ

Американским врачам удалось впервые практически полностью вылечить ребенка, родившегося с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает РИА «Новости».

Группа исследователей заявила в воскресенье на конференции в Атланте, что это первый случай в мире, когда у новорожденного ребенка наблюдается так называемое "функциональное излечение": вирус больше не воспроизводит себя в организме пациента, не принимающего специальные препараты. До сих пор подобное явление наблюдалось лишь у 0,5% взрослых пациентов.

"Можете называть это практически полным излечением", - заявил один из участников конференции. Отмечается, что до сих пор в мире известен лишь один случай полного излечения пациента с ВИЧ-инфекцией. Тимоти Брауну, известному как "Берлинский пациент", пересадили стволовые клетки от донора с генетической мутацией, благодаря которой его иммунная система была неуязвима для ВИЧ.

Случай новорожденной девочки из Миссисипи принципиально отличен: ребенку, имеющему высокий риск заражения ВИЧ от матери, через 30 часов после появления на свет начали вводить препараты, подавляющие вирус, и через 29 дней анализ крови показал отсутствие вируса в организме. При этом обычно в организме формируются вирусные резервуары, из-за которых болезнь возвращается при отсутствии лечения.

Однако в этот раз врачи с удивлением обнаружили, что в организме девочки вирус не воспроизводится, хотя мать перестала давать ребенку лекарства через 18 месяцев после начала лечения. Врачи объясняют феномен именно ранним началом введения препаратов, благодаря чему в организме не успели сформироваться вирусные резервуары. "Это доказывает, что возможно вылечивать детей с ВИЧ", - заявил один из исследователей.