Полчища саранчи угрожают популярным курортам Египта
17:39, 01 марта 2013Зарубежные новости
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Задействована военная авиация
Полчища саранчи угрожают популярным курортам Египта, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Миллионы насекомых приближаются к городам на побережье Красного моря, в том числе к популярной Хургаде.
По информации местных СМИ, для борьбы с вредителями задействована военная авиация, которая с воздуха распыляет пестициды.
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