Полчища саранчи угрожают популярным курортам Египта, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Миллионы насекомых приближаются к городам на побережье Красного моря, в том числе к популярной Хургаде.

По информации местных СМИ, для борьбы с вредителями задействована военная авиация, которая с воздуха распыляет пестициды.

echo.msk.ru