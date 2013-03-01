Чем кормить мозг?

Глюкоза. Полезные углеводы - в зерновом и черном хлебе, коричневом тростниковом сахаре, макаронных изделиях из муки грубого помола, вредные - в белом сахаре, сдобе, конфетах и пирожных, пишут зарубежные СМИ.

Железо. Зерновые продукты, бобовые, яйца, творог, говяжья печень. В овощах и фруктах железа мало, зато оно из них полностью усваивается. Особенно из овощей и фруктов зеленого цвета, например, из зеленых яблок.

Витамин С. Черная смородина, болгарский перец, облепиха, все цитрусовые.

Витамины группы В (В1, В2, В12). Пивные дрожжи (продаются в аптеке), шпинат, морковь, кукуруза, фасоль, брокколи (В1, В2), печень говяжья, нежирная говядина, говяжье сердце, сельдь, куриные желтки (В12).

Лецитин. Яичные желтки, субпродукты (говяжья и свиная печень, почки), в аптеке можно купить витаминные комплексы с лецитином.

Кальций. Молоко и молочные продукты, сыры, яичные желтки.

Магний. Хлеб - особенно зерновой и из муки грубого помола, рис, гречка, фасоль в любом виде.

Калий. Печеный картофель, курага, изюм, свежие красные помидоры.

Ненасыщенные жирные кислоты. Растительные масла - оливковое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое; жирные виды рыб - сельдь, тунец, скумбрия, рыбий жир в капсулах, комплексы с Омега-3 кислотами.

Цинк. Морепродукты: креветки, крабы, устрицы; животные белки: говядина, постная свинина, баранина, а также тыквенные семечки, ростки пшеницы.