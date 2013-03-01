В Багдаде на реке затонул плавучий ресторан

В Багдаде на реке Тигр затонул плавучий ресторан, на борту которого в этот момент находилось более 100 человек, в том числе – женщины и дети.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на кувейтское информационное агентство КУНА, в результате погибли не менее 15 посетителей, еще несколько числятся пропавшими без вести.

В настоящее время спасатели и добровольцы продолжают поиск людей.

Причины трагедии пока неизвестны, однако представители администрации Багдада отвергли предположения о возможной диверсии, выразив уверенность в том, что происшествие является несчастным случаем.

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