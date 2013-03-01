Число жертв стрелка в Швейцарии достигло 3-х человек

Число жертв рабочего, устроившего стрельбу на заводе в Швейцарии, достигло трех человек, говорится в сообщении полиции кантона Люцерн.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, утром 27 февраля мужчина открыл стрельбу в столовой деревообрабатывающего предприятия Kronospan, расположенного в коммуне Менцнау швейцарского кантона Люцерн. Он убил двоих и ранил семерых человек, после чего застрелился сам. Шестеро тяжелораненых были доставлены в больницы на вертолетах.

"В четверг, 28 февраля, еще один пострадавший скончался в больнице от полученных ранений", - сказано в коммюнике.

Пять человек по-прежнему находятся в больницах в тяжелом состоянии.

По данным полиции, стрелку было 42 года. Как сообщил на пресс-конференции представитель предприятия, убийца работал на заводе 10 лет, зарекомендовал себя как спокойный и бесконфликтный сотрудник. Вместе с тем, по информации швейцарских СМИ, преступник мог страдать психическими расстройствами. Мотивы преступления полиция пока не может объяснить. Известно, что руководство предприятия собиралось провести реструктуризацию на фоне сокращения заказов прошлой осенью.