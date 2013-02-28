Как лечат душевные раны мужчины и женщины?

Как известно, мужчины и женщины отличаются друг от друга в эмоциональном плане. В том числе, представители разного пола по-разному реагируют на эмоциональные проблемы. В ходе нового исследования британские ученые выяснили, как мужчины и женщины предпочитают лечить душевные раны.

Исследование показало, что большинство женщин предпочитает решать свои проблемы с помощью друзей или профессиональных психологов. Они предпочитают выговориться. А вот мужчины назвали секс лучшим способом решить эмоциональные трудности. Обращение к психологам или друзьям большинство из них считает проявлением слабости.

Вместе с тем, если секс не приносит мужчине желаемого душевного спокойствия, он чувствует себе еще хуже. По мнению психологов, такая реакция мужчин объясняет, почему представители сильного пола чаще становятся алкоголиками и наркоманами, совершают суициды.

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