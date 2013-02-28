Почему нельзя будить лунатиков

Существует городская легенда, что если разбудить лунатика, он может пережить сильный шок и с ним даже может случиться сердечный приступ. На самом деле, пробуждение из такого сна само по себе совсем не опасно. Но если вам случится увидеть человека, который ходит во сне, всё-таки лучше его не будить – и для него, и для вас.

В то время как в самом по себе пробуждении человека, страдающего лунатизмом, ничего опасного для его здоровья нет, существует большая вероятность, что человек от неожиданности может пораниться сам и причинить вред тому, кто его разбудил. Обычно человек, склонный к лунатизму, начинает ходить на третьей стадии медленного сна, известной также как»медленноволновой сон». На этой стадии сон очень глубокий и проснуться в это время довольно сложно, хотя и возможно. Однако пробуждение на этой стадии может привести к когнитивному нарушению (учёные называют это состояние сонной инерцией), которое может продолжаться около 30 минут.

Специалисты в области расстройств, связанных со сном, утверждают, что человек, внезапно пробудившийся от глубокого сна, может сильно испугаться, долго не понимать, где он находится или прийти в крайне возбуждённое состояние. Он запросто может вас не узнать, толкнуть или ударить. Но даже если такой человек и не отреагировал агрессивно, он всё равно может причинить вред и вам и себе: многие лунатики во сне идут на кухню готовить или даже пытаются сесть за руль автомобиля со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вместо того чтобы будить ходящего во сне человека, специалисты советуют мягко и медленно отвести его обратно в кровать, пишет mixstuff.ru