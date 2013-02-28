Как избежать рака прямой кишки
11:22, 28 февраля 2013Зарубежные новости
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Индекс массы тела и физическая активность
Чем больше у человека лишнего веса, и чем менее он физически активен, тем выше у него риск развития колоректального рака, доказали ученые.
Исследователи Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне проанализировали данные о весе и физической активности 109046 женщин и 47684 мужчин, включая информацию о 2263 случаях колоректального рака. Анализ случаев рака показал, что человека влияет на биомаркеры, связанные с развитием колоректального рака.
Точный механизм влияния этих факторов на риск рака ученым еще предстоит узнать. По одной из теорий, высокий уровень циркулирующего инсулина и инсулиноподобного фактора роста способствует выживанию и разрастанию раковых клеток.
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