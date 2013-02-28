Похудеть поможет рыба нежирных сортов

Чтобы не поправляться, нужно правильно питаться. Так советует Анита Луценко, один из тренеров программы "Взвешенные и счастливые" на канале СТБ.

"Если лишние килограммы появились, то надо нанести по ним двойной удар - откорректировать рацион и добавить физическую нагрузку, - говорит Анита. - Сложно похудеть, питаясь вредными продуктами, даже если ежедневно заниматься фитнесом. Как показывает опыт, уровень успеха в данном случае на 70% зависит от соблюдения диеты и на 30% от занятий спортом".

По словам тренера, худея на строгой диете, не возможно добиться красивой фигуры без спортивных нагрузок.

"Для того, чтобы тело было здоровым и подтянутым, нужны сильные и гибкие мышцы. У меня часто спрашивают, что съесть, чтобы похудеть. Надо употреблять продукты, которые не навредят ни здоровью, ни фигуре. Отдавайте предпочтение натуральной , необработанной пищи. Отшлифованные, переработанные, подкрашенные продукты в упаковке должны быть редким исключением на вашем столе".

Главное не насильно ограничивать себя от вредной пищи, а осознанно отказаться от нее.

"Растительная пища, богатая клетчаткой, должна составлять основу рациона. Чтобы не испытывать дискомфорт во время коллективного застолья, можете позволить себе лишнего. Но постарайся, чтобы колбаска, мороженое и подобные продукты составляли не более 5-10 процентов дневного рациона".

В первой половине дня желательно есть овощи в сыром виде. На обед и ужин - печеные, отварные или тушеные овощи. Старайся меньше их солить. Соль усиливает аппетит и удерживает воду. Для улучшения вкуса блюд используй специи, пряные травы, свежую зелень.

"Употребляйте кисломолочные продукты, отварное мясо и рыбу нежирных сортов. Введите в рацион крупы. Чередуйте каждое утро перловую, геркулесовую, гречневую, ячневую и другие каши".

Провисший живот и ягодицы портят вид даже худой фигуры. В тренажерном зале стоит бывать три раза в неделю. Хорошо практиковать ежедневные пробежки на свежем воздухе.

"Чем больше мышц будет задействовано во время тренировки, тем эффективнее будет похудения. Старайтесь разнообразить комплекс упражнений, - советует Анита Луценко. - Придерживайтесь полуторачасового интервала в приеме пищи до и после занятий в зале. Во время занятия спортом можно и нужно пить обычную, негазированную воду. Если нет проблем с горлом, лучше прохладную. Откажитесь от курения и алкоголя".

gazeta.ua