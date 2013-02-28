Две-три чашки кофе в день продлевают жизнь на 10%

Две-три чашки кофе в день могут добавить пару лишних лет к жизни. Возможно, превышение этой дозы будет также иметь благоприятное воздействие на организм, но ученым не удалось найти достаточное количество добровольцев, которые выпивали бы больше трех чашек и при этом не курили.

В исследовании, которое проводилось доктором Нилом Фридманом и его коллегами из Национального института рака в Соединенных Штатах, приняли участие около полумиллиона американцев в возрасте от 50 до 71 года.

На основе наблюдения, которое продолжалось 12 лет, исследователи сделали вывод, что риск ранней смерти снижается пропорционально количеству ежедневно выпиваемого кофе. В отчете, опубликованном вJournal of Caffeine Research, они указывают, что две-три чашки кофе в день снижают риск ранней смерти от 10% до 15%.

Ученым не удалось доказать, что превышение этой дозы также полезно для здоровья. Доктор Фридман отмечает, что главная сложность заключается в том, что страстные кофеманы, как правило, являются еще и курильщиками, а никотин является сильным фактором риска.

По словам исследователя, не только курение отнимает годы жизни у кофеманов. Люди, пьющие кофе, редко ведут здоровый образ жизни: как правило, они мало двигаются, употребляют алкоголь и в их рацион входит "красное мясо".

newsland.com