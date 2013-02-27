Чем может вредить зубная паста

Медики предупредили об особой опасности для здоровья человека одного из наиболее распространенных средств личной гигиены. Наличие некоторых химических соединений и веществ в простой зубной пасте делает данный продукт очень опасным.

Во избежание тяжелых последствий рекомендуется не превышать стандартную норму расхода данного средства для взрослого человека. Если же, говорят медики, тюбик пасты для чистки зубов кончается быстрыми темпами, следует пройти обследование. Злоупотребление данным средством гигиены может иметь долгосрочные последствия особенно для нервной системы.

Для нормального функционирования нервной системы очень важен баланс в крови, прежде всего меди и цинка. Изменение данного хрупкого баланса может привести к тяжелым заболеваниям и нервным срывам. К таким выводам пришла группа исследователей, базирующаяся в Юго-Западном медицинском центре университета штата Техас в городе Даллас.

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