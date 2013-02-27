Льняное масло омолаживает организм

Бориспольчанка Оксана Дзень, 47 лет, выглядит на 30 с небольшим хвостиком. Говорит, что все благодаря замечательной смеси, посоветовала ей использовать ее косметолог.

"Она дожила до 86 лет, а выглядела просто замечательно, седых волос не было, лицо гладкое, чистенькое. И я уже лет 10 ем это блюдо. Приготовить его легко: смолоть на мясорубке 4 лимона, 3 большие головки чеснока, влить 200 г льняного масла (в ней есть полиненасыщенные жирные кислоты, способные замедлять процесс старения кожи) и добавить килограмм хорошего настоящего меда, купленного у знакомых. Килограмм - это неполная (пальцев на два) литровая банка. Все смешать - выйдет где-то полторалитровая банка - закрыть и поставить в холодильник. Принимать по столовой ложке трижды в день за полчаса до еды. И так каждый день. Вся жизнь".

Женщина говорит, что благодаря чудо-смеси улучшилась ее кожа, причем не только лица, но и тела. Волосы стали гуще и перестала пробиваться седина. Даже зрение поднялось на пару диоптрий.

"А еще, вычитала, что льняное масло улучшает пищеварение и поэтому ускоряет ночной расход жиров. При этом подкожный жир не успевает откладываться, а уже накопленный сжигается вдвое быстрее. Посмотрите, я худенькая. И это масло является естественным энергетиком - она ​​обеспечивает зарядом энергии на четыре часа ", - подытожила Оксана.

gazeta.ua