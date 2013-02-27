Рухнули ворота на входе в начальную школу: погибли дети
09:17, 27 февраля 2013Зарубежные новости
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Трагедия в Китае
В Китае в результате давки на входе в начальную школу в городе Лаохэкоу центральной провинции Хубэй погибли четверо детей.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа», на детей упали школьные ворота, которые не выдержали давления, когда толпа школьников пыталась протиснуться в здание.
На данный момент подтверждена гибель четырех учеников, еще 18 отправлены в больницу. Ведется расследование причин произошедшего.
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