Рухнули ворота на входе в начальную школу: погибли дети

09:17, 27 февраля 2013
Зарубежные новости
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Трагедия в Китае

 В Китае в результате давки на входе в начальную школу в городе Лаохэкоу центральной провинции Хубэй погибли четверо детей.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа», на детей упали школьные ворота, которые не выдержали давления, когда толпа школьников пыталась протиснуться в здание.

На данный момент подтверждена гибель четырех учеников, еще 18 отправлены в больницу. Ведется расследование причин произошедшего.

 

 

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