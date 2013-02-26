Медитации избавляют от стресса

Не смотря на то, что сегодня существует множество новейших методов справиться со стрессом и его последствиями, в частности, дорогие лекарства, психотерапия, гипноз и т.п., сегодня мы предлагаем обратиться к практике, которая выдержала испытания временем - к медитации. Этот древний метод, который практиковали еще в древнем Китае, Японии и Индии, поможет снять нервное напряжение и справиться с навязчивыми мыслями.

Когда и как лучше медитировать

По китайской методике лучше всего медитировать один раз в день, в одно и то же время, идеально — утром, до начала повседневных забот. Для медитации требуется от пятнадцати минут до одного часа. Эти пятнадцать минут ежедневно дадут вам больше, чем часовые медитации дважды в неделю.

Поза для медитаций

Индусы предпочитают позу лотоса, японцы сидят на пятках. Нам же эти позы могут показаться трудными, а вызываемая ими физическая боль будет отвлекать и препятствовать медитации. Единственное правило: на чем бы вы ни сидели, держите спину прямо. Сядьте удобно. Ноги на полу. Кисти рук - свободно на коленях или лежат так, чтобы соприкасались большие и указательные пальцы - так делают на Востоке.

Итак, чтобы начать медитацию

1. Примите медитативную позу.

2. Держите спину прямо.

3. Настройтесь на то, чтобы отложить на время все эмоции и проблемы.

4. Закройте глаза.

5. Оставьте любые суждения, ожидания и фантазии по поводу Вашей медитации.

6. Расслабьте мышцы лица.

7. Отрегулируйте дыхание. Дышите через обе ноздри и считайте, сколько тактов требуется для вдоха. Затем — сколько для выдоха. Под действием вдыхаемого воздуха живот должен выпятиться, а грудь расшириттся. Побудьте в неподвижности несколько мгновений и лишь потом начинайте выпускать воздух. Пусть дыхание будет легким и неслышным. Когда почувствуете, что дыхание стало ровным, приступайте к медитации.

Приемы медитации

1. Выберите какой-нибудь предмет. Сосредоточьте на этом предмете все свое внимание. Смотрите на него так поглощенно, как если бы вы никогда раньше ничего подобного не видели. Затем закройте глаза и, если возможно, прикоснитесь к нему. После этого снова всматривайтесь в предмет. Каждый раз, когда Вы замечаете, что внимание уходит в сторону, отмечайте это и мягко возвращайте внимание к предмету.

2. Глубоко и ровно дыша, считайте циклы дыхания. "Дыхание — раз. Дыхание — два" и т. д. Говорите себе "дыхание" при вдохе, а счет ведите при выдохе. Вероятно, лучше считать до определенного числа — пяти или десяти, а затем начинать вновь с единицы. Если вы обнаружите, что думаете о чем-то, не относящемся к счету, мягко напомните себе о стоящей перед вами задаче и возвращайтесь к счету.

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