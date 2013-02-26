В Беларуси в 1,5 раза повышается плата за питание детей

В Беларуси с 1 марта в 1,5 раза повышается плата за питание детей в детских дошкольных учреждениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров Беларуси от 25 февраля 2013 года №123 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. №307».

Так, документом определено, что с 1 марта 2013 года родители будут возмещать 60% от стоимости питания детей в детских дошкольных учреждениях. В настоящее время возмещению подлежит только 40% от действующих денежных норм расходов государства на питание одного дошкольника.

«В результате, с 1 марта плата за питание ребенка в учреждении дошкольного образования с режимом пребывания 12 часов для детей в возрасте от 1 до 3 лет составит 178,2 тыс рублей (20,7 долл.), от 3 до 6 лет - 214,9 тыс рублей (25 долл). В учреждении дошкольного образования с режимом пребывания 10,5 часов размер платы за питание детей в возрасте от 1 до 3 лет составит 136,7 тыс рублей (15,9 долл.), от 3 до 6 лет - 173,4 тыс рублей (20,2 долл.) в месяц», - отметили в пресс-службе Совмина.

Справка УНИАН. Последний раз размеры оплаты за питание в детских дошкольных учреждениях Беларуси менялись в 2011 году.