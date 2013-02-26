Рюкзак портит почерк ребёнка

Причиной плохого почерка у школьника может быть его тяжелый рюкзак. В ходе нового исследования израильские ученые выяснили, что ношение тяжелых школьных рюкзаков связано с повреждением нервов и мышц.

Ученые из университета Тель-Авива пришли к выводу, что ношение рюкзаков весом более 4 кг повышает риск образования микроповреждений нервных окончаний на 60%, а повреждения мышц – на 85%.

В результате этого нервные окончания становятся менее чувствительными, отчего страдает физическая форма школьника. У такого ребенка ухудшено состояние мышечного каркаса, он становится менее ловким. Вот почему у него могут возникать трудности с рисованием и письмом, а почерк становится некрасивым.

likar.info