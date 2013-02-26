Почему сотрудницы офисов набирают по 6 кг за год

Британская аналитическая компания провела опрос среди двух тысяч девушек, которые работают в офисах. Исследование показало, что тяжелее всех для них дался первый год работы, так как именно тогда большинство из них набрали лишние килограммы. У 25 процентов из них набранный вес составил около 6 килограммов. По прошествии года, набранный ими вес продолжал оставаться на том же уровне.

По мнению исследователей, причиной тому стало неправильное питание, так как большинство девушек питались в обеденный перерыв в заведениях фаст-фуда. Частые перекусы также не в лучшую сторону сказались на их фигуре. По словам самих же офисных работниц, причиной лишних килограммов являются конфеты, рядом с которыми они не могут пройти равнодушно, коллеги по работе, которые постоянно угощают чем-то вкусным и высококалорийным, да и просто коллеги, которые постоянно говорят о еде в рабочее время.

korzonews.info