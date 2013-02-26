Как бороться с аллергией на пыль
Стирайте постельное белье каждые 3-4 дня
Согласно данных ВОЗ, именно пыль являетя основным загрязнителем воздуха в квартире и именно благодаря ей он почти в 6 раз грязнее уличного воздуха. Пыль - это смесь мельчайших частиц текстильных волокон, сажи, пыльцы и спор плесени, отмерших чешуек кожи, останков насекомых и отходов их жизнедеятельности. Многие компоненты пыли вызывают аллергию. В особенности это относится к экскрементам микроскопических клещей-сапрофитов, которые живут в любом доме.
Противно, правда? Хуже того - универсального лекарства от аллергии на пыль не существует. Поэтому сейчас поговорим о профилактике.
Сразу оговоримся, что обычные пылесосы с тканевым пылесборником не решают проблему. Они убирают лишь видимую грязь, однако не могут удержать мельчайшие частицы пыли, наоборот – частицы с силой выбрасываются вместе с потоком горячего воздуха и часами висят в воздухе.
Профилактика аллергии
- Регулярно делайте влажную уборку (для этого достаточно приобрести моющий пылесос с аква-фильтром).
- Избавьтесь от "пылесборников":
тяжелые портьері замените стильными жалюзи, которые легко мыть
выбросьте старые кресла и купите мягкую мебель с обивкой из кожи или кожзама
замените перьевые и пуховые одеяла и подушки на постельные принадлежности с синтетическим наполнителем.
- Подушки и матрасы нужно менять раз в несколько лет.
- Стирайте постельное белье каждые 3-4 дня, а занавески – 1 раз в неделю.