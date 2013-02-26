Как бороться с аллергией на пыль

Согласно данных ВОЗ, именно пыль являетя основным загрязнителем воздуха в квартире и именно благодаря ей он почти в 6 раз грязнее уличного воздуха. Пыль - это смесь мельчайших частиц текстильных волокон, сажи, пыльцы и спор плесени, отмерших чешуек кожи, останков насекомых и отходов их жизнедеятельности. Многие компоненты пыли вызывают аллергию. В особенности это относится к экскрементам микроскопических клещей-сапрофитов, которые живут в любом доме.

Противно, правда? Хуже того - универсального лекарства от аллергии на пыль не существует. Поэтому сейчас поговорим о профилактике.

Сразу оговоримся, что обычные пылесосы с тканевым пылесборником не решают проблему. Они убирают лишь видимую грязь, однако не могут удержать мельчайшие частицы пыли, наоборот – частицы с силой выбрасываются вместе с потоком горячего воздуха и часами висят в воздухе.

Профилактика аллергии

- Регулярно делайте влажную уборку (для этого достаточно приобрести моющий пылесос с аква-фильтром).

- Избавьтесь от "пылесборников":

тяжелые портьері замените стильными жалюзи, которые легко мыть

выбросьте старые кресла и купите мягкую мебель с обивкой из кожи или кожзама

замените перьевые и пуховые одеяла и подушки на постельные принадлежности с синтетическим наполнителем.

- Подушки и матрасы нужно менять раз в несколько лет.

- Стирайте постельное белье каждые 3-4 дня, а занавески – 1 раз в неделю.

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