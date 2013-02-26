Лечебные постулаты аюрведы

Чтобы поддерживать баланс необходимых для организма веществ, нет необходимости есть рыбу и мясо. Все питательные элементы можно брать из растительных продуктов. К тому же, они усваиваются гораздо лучше животных, уверена столичный аюрведический врач Татьяна Нарзанова.

"Изучать древнюю науку аюрведа начала 10 лет назад во времена студенчества в медицинском институте. Набравшись теоретических знаний, решила проверить их действие на практике. Голодала течение 30 дней. В это время пила только воду и имбирный чай. В конце" курса "прекрасно себя чувствовала , появился прилив сил. Это дало мне четкое понимание одного факта: мы питаемся, чтобы жить. Но не живем, чтобы питаться. Но очень не советую начинать голодать, если в организме есть какие-то болезни. К жесткой диеты нужно хорошо подготовить и здоровый организм ".

Оздоровление по аюрведе не только улучшает здоровье, но и лечит душевное состояние, говорит врач.

"По древней системе очистки организма, обычно лечатся специальными диетами, ароматическими маслами, специями и массажами. До этого надо определить, к какому типу человек принадлежит. Это определяют по чертам характера, телосложению. Людям предлагают заполнить тесты - ответить на вопросы об их образе жизни , внешности и личных взглядах ".

При гайморите и простуде советует есть больше фруктов с вяжущим вкусом. Они хорошо выводят шлаки.

"Ежедневно надо съедать по несколько видов свежих фруктов. Также 3 раза в день - по 2 столовые ложки сушеного чернослива, инжира, один плод хурмы. Также в любое время дня полезно есть яблоки, лимон. Хронические болезни проходят через несколько недель , но лечение каждому пациенту подбирают индивидуально. Аюрведы могут полностью вылечить кашель и насморк за несколько часов. Больному закапывают в нос ану таил - кунжутное масло. Назначаю его при гайморите, рините, хроническом отите.

После еды следует пожевать несколько соцветий кардамона. Специя улучшает пищеварение, снижает кислотность желудка, освежает дыхание. Его можно не глотать, поскольку питательные вещества из кардамона хорошо впитываются во рту. Попадать в желудок - нет необходимости.

Аюрведа помогает снять острую боль. Если сильно болит зуб, а дома нет обезболивающего, врач советует смешать щепотку специи асафитида с чайной ложкой лимонного сока, и нагреть. В растворе смачивают вату и прикладывают к зубу. Через 5 минут боль проходит.

gazeta.ua