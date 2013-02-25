В Китае взорвался химзавод, эвакуированы 29 тыс людей

На химическом заводе в городе Гуйян провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая произошел взрыв, пять человек получили ранения, около 29 тысяч человек эвакуированы, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Взрыв на заводе компании Bestchem произошел около 10.20 по местному времени, вслед за этим на предприятии возник пожар. С территории радиусом 1,5 километра от места происшествия экстренно были эвакуированы около 29 тысяч человек, в том числе более 20 тысяч студентов и преподавателей Гуйчжоуского педагогического университета.

О причинах взрыва пока не сообщается, говорится лишь об "утечке" какого-то вещества, которое воспламенилось. По свидетельству очевидцев, грохот от взрыва был очень сильный, высота пламени на месте пожара достигала 100 метров.

На месте происшествия работали более 20 пожарных машин и пять машин "скорой помощи".