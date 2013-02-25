Что может скрываться под маской простатита

Под маской простатита могут прятаться другие заболевания, в то время как сам простатит может протекать бессимптомно.

Об этом рассказал врач сексолог-андролог Юрий Заседа в ходе онлайн-конференции.

Врач отметил, что к появлению симптомов, схожих с симптомами простатита, могут приводить психогении, неврозы. Такие пациенты жалуются на неприятные ощущения внизу живота и в области промежностей, дискомфорт во время мочеиспускания. Обследование показывает, что это вызвано не простатитом, а психологическим состоянием пациента.

С другой стороны, практика показывает, что у пациентов имеющимся с простатитом часто нет жалоб. Заболевание выявляется случайно во время других исследований. Вот почему мужчинам необходимо регулярно проходить профилактические обследования у уролога.

likar.info