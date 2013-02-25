Самые необычные средства лечения прошлых веков

На протяжении своего существования человечество постоянно ищет способы лечить заболевания, продлевать жизнь и поддерживать себя в хорошей форме.

Ниже перечислены 5 средств, которые в определенные исторические этапы считались панацеей.

1. Ртуть

В 16-ом веке Джон Хантер утверждал, что при помощи ртути смог вылечить себя от сифилиса. Как оказалось позже, он принял одну из стадий ремиссии за исцеление. Умер Джон от сердечного приступа, когда доказывал что его средство действительно целебное.

2. Табак

Первыми применили табак в лечебных целях аборигены Нового Света в 15-ом веке. Его курили с целью дезинфекции, для снятия головной боли и синдромов простуды. Его даже применяли как анестезию. Когда табак завезли в Европу, его приняли как панацею и называли эпитетами вроде «святая трава» и «божественное лекарство».

В Индии из табака делали табачную пасту и использовали для лечения зубов.

3. Лоботомия

В 1890-х годах считалось, что рассечение части головного мозга могло исцелить людей, страдающих психическими заболеваниями. В 1940-50 годы этот метод был на пике популярности.

Немного позже Уолтер Фримен изобрел метод, который назвал "трансорбитальная лоботомия". Сначала, при помощи электрошока пациента приводили в бессознательное состояние, потом вводили нож, похожий на нож для колки льда, в щель над глазным яблоком. Таким образом, врачи рассекали волокна лобных долей. Эта процедура проводилась для обеих сторон.

4. ЛСД-терапия

На протяжении 1950-60-х годов, ученые считали, что данный препарат помогает при алкоголизме, шизофрении и исправлении преступного поведения. Что также интересно, норвежские ученые до сих пор исследуют ЛСД как средство от алкоголизма и шизофрении.

5. Кровопускание

Столетиями медики использовали кровопускание для облегчения состояния пациентов при целом ряде заболеваний, включая воспаление лёгких, жар, боли в пояснице, ревматизм, головная боль, меланхолия и т.д.

При помощи этого метода лечились ещё древние египтяне, римляне и греки. Эта процедура была популярна до начала 19 века. Изначально суть идеи заключалась в том, что заболевание вызывает злой дух, которого нужно выпустить из тела вместе. Позже кровопускание считалось медиками необходимым для поддержания баланса жидкостей, нарушение которого казалось причиной всех проблем со здоровьем.

econet.ua