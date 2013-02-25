Облепиховое масло укрепляет волосы

В период межсезонья, как никогда, полезно пить больше жидкости, использовать маски для волос на основе различных растительных масел. Для сухого типа волос, которые наиболее чувствительны к негативному воздействию внешних факторов, в том числе и к смене времени года, поможет маска на основе облепихи.

Смешайте облепиховое масло, яичный желток, мед, немного лукового сока. Капните в смесь. Нанесите на сухие чистые волосы, держите маску под утеплением от 30 до 40 минут. Смойте теплой водой с помощью мягкого шампуня.

Кстати, употреблять облепиху в пищу в любом виде, также чрезвычайно полезно, особенно обладательницам сухих и ломких волос. Для наружного применения подойдут также смеси из растительных масел и сока корневищ элеутерококка или свежего сока зелени петрушки. Такие составы для масок стимулируют рост волос, предотвращают их выпадение.

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