Напиток из семян льна поможет похудеть

Эффективное средство для тех, кто хочет похудеть быстро и легко, без вреда для здоровья.

Семена льна использует в лечебных целях испокон веков. Напиток из семян льда помогает избавиться от кашля и бронхита, а также является природным отхаркивающим средством. Однако совсем недавно ученые установили, что напиток из семян льна способствует похудению.

Приготовить средство для похудения в домашних условиях очень легко. Вам понадобится 200г льняного семени и кипяченая вода. С вечера залейте одну столовую ложку семян льна двумя стаканами кипятка. Лучше всего оставить напиток в термосе на всю ночь. Утром натощак выпейте полстакана, это ускорит метаболизм и процесс расщепления жира. В течение дня пейте по полстакана напитка перед едой. Соблюдать диету нет необходимости, просто придерживайтесь здорового питания. Для начала, рекомендуется пропить лен в течение недели.

Результаты:

Всего за неделю вы улучшите свой обмен веществ и избавитесь от зашлакованности организма. Лишние килограммы будут уходить без особого труда.

1. Купить семена льна можно в любой аптеке. Чаще всего встречается расфасовка по 200г.

2. Противопоказания к употреблению льняного семени: холецистит, язва желудка, желчнокаменная болезнь.

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