Причины головокружения

Шейное головокружение особенно часто развивается у людей, работа которых сопряжена с большими психоэмоциональными перегрузками, стрессами, отсутствием адекватной физической нагрузки. Стрессы приводят к перенапряжению шейных мышц. Как правило, на это не обращают внимание. Но когда случается очередная стрессовая ситуация, напряжение мышц шеи увеличивается, изменяется кровоток, что в конечном итоге приводит к головокружению.

У людей, перенесших травму шейного отдела позвоночника, особенно, так называемую "хлыстовую", возникающую при автомобильной аварии.

Предрасположены к шейному головокружению женщины с длинной, подвижной "лебединой" шеей.

Как диагностируется шейное головокружение? Диагностика шейного головокружения базируется на данных клинического и инструментального исследования. Используются специальные тесты, позволяющие четко выявить решающую роль шейного отдела в возникновении приступов головокружения. Обязательным является рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, ультразвуковая допплерография сосудов шеи, выявляющая нарушение венозного оттока из полости черепа.