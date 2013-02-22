Кальций стимулирует умственную деятельность

Скорость мыслительной деятельности стимулируют калий и кальций. В особо напряженный денек съешьте на завтрак несколько кусочков сыра и помидор (в томатах много калия), а на работу прихватите с собой пару творожков с курагой и черносливом. Активность мозга подстегивают специи. Имбирь и тмин активируют внимание, черный перец, паприка и куркума - мозговое кровообращение, препятствуют спазмам.

Мозг по весу составляет всего 2 - 3% от массы тела, зато потребляет около 20% всей энергии, получаемой с пищей.