Травы с борьбе с лишним весом

Наверное, тяжело найти женщину, которая не сетовала бы хоть раз в жизни на "лишние килограммы" и не пыталась тем или иным способом избавиться от них.

Проблема избытка веса нередко становится для некоторых людей чрезвычайно важной. Многочисленные диеты, большое количество многообразных препаратов и пищевых добавок... Чего только не испытаешь, на какие моральные жертвы и материальные расходы не пойдешь, чтобы стать более стройной!

В действительности ли избыточный вес - это так плохо, как считается? Реальный ли вред для здоровья от нескольких лишних килограммов?

К сожалению, ожирение - это клинический диагноз, который характеризуется не только отложением избыточной жировой клетчатки, но и многообразными расстройствами обменного, эндокринного и сосудистого характера.

Проблемы избыточного веса достигли такой актуальности во всем мире, что сейчас начинают говорить об очередной "чуме двадцать первого века". Вполне точно определенно, что люди с избыточным весом в 3 разы чаще от людей с нормальным весом болеют артериальной гипертонией, в 2,5 разы чаще у них развиваются нарушения углеводного обмена, в том числе - сахарный диабет. Известно, что 90% всех случаев диабета - это диабет второго типа, а среди больных 80-90% пациентов имеют ожирение.

У молодых людей с избыточным весом, в 2,1 раза чаще бывает высокий уровень холестерина, чем у людей с нормальным весом. Как известно, высокий уровень холестерина приводит к атеросклеротическим изменениям в стенках сосудов сердца и мозга, ранним инфарктам миокарда и инсультам.

Жировая клетчатка является местом, где мужские половые гормоны (андрогены), в процессе сложных реакций превращаются в эстрогены. Это значит, что ожирение способствует изменению половой гормональной сферы больного в сторону преобладания женских половых гормонов. У мужчины это приводит к снижению либидо, нарушению потенции, а для женщины - к развитию дисплазий молочных желез (мастопатий), фибромиомы матки, нарушений менструального цикла.

Даже такой поверхностный экскурс в патологию, которая возникает при ожирении, свидетельствует о том, что избыточный вес - это не просто косметические неурядицы, а серьезная проблема, нуждающаяся в своевременном и качественном решении.

Какие же причины повышенного образования и откладывания жира? По современной классификации выделяют три группы ожирения: алиментарно-конституционное, гипоталамическое и эндокринное. Две последние требуют обязательного обследования и лечения у эндокринолога. По эндокринным причинам самое частое ожирение образуется на фоне снижения функции щитовидной железы (гипотиреоза), а также заболевания половых органов.

Самая численная группа больных с избыточной массой - это люди с алиментарно-конституционным ожирением. Сам термин означает, что избыточное откладывание жира происходит из-за наследственной, генетически обусловленной склонности, а также – из-за неправильного питания. Как правило, это злоупотребление углеводами, которые легко усваиваются, - сахаром, конфетами, виноградом, изделиями из белой муки и т.д. Ожирение в таких случаях развивается из-за несоответствия энергозатрат с количеством энергии, которая поступает с едой. Из этого следует золотое правило лечения ожирения: "Меньше ешь сладкого, жирного и изделий из белой муки - больше двигайся". Формула старая, простая, однако абсолютно физиологичная и безотказная. Однако ее практическая реализация нуждается в силе воли и терпения.

Что можно предложить по фитотерапии пациентам с ожирением? Существует целый ряд традиционных народных рецептов. Некоторые из них легли в основу существующих пособий для исхудания. Подбор трав проводится по определенным канонам, которые совпадают с существующими сейчас направлениями лечения ожирения в практической медицине, а именно: в состав собраний входят растения, снижаюзие аппетит. Это, как правило, травы, которые имеют свойства разбухать или образовывать слизь в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Благодаря этому происходит обволакивание слизистой ЖКТ, растягивание стенок желудка или кишечника, что создает ощущение насыщения. Для примера: водоросли, семена льна, корни алтея, дягиля врачебного.

Следующее направление - выведение из организма избытков жидкости. Это достигается включением в сборах мочегонных трав (хвощ полевой, споришь, толокнянка или медвежьи ушки), листья брусники.

Очистительный эффект пищеварительных сборов достигается включением в их состав растений с желчегонными и слабительными свойствами.

Желчегонные травы могут быть в виде кукурузных рыльц, барбариса, одуванчика врачебного и другими.

Из слабительных трав традиционно используют кору крушины ломкой, жостер. Однако следует помнить, что запоры могут быть атонические и спастические. Названные растения хорошо применять при атонии кишечника. При запорах они могут ухудшить ситуацию. Поэтому при втором варианте применяют семена укропа благоухающего, анис обычный, тмин посевной.

Растения, которые снижают уровень сахара в крови, в первую очередь следует употреблять больным сахарным диабетом, однако в меньших дозах они рекомендованы и больным с ожирением. К сахаропонижающим относятся: листья черники, стручки фасоли, листьев шелковицы, топинамбур.

Следовательно, исходя из принципов формирования лечебных травяных собраний при ожирении, и наведя перечень растений, можем порекомендовать рецепт:

* семена льна;

* цветы бессмертника;

* трава хвоща полевого;

* листья черники обычной;

* крапива двудомная;

* кора крушины ломкой.

Взять каждое растение в равных пропорциях (измельченное сырье), смешать 1 ст. л. смеси (с верхом), залить 200 мл. воды, выдержать 15 мин. На водяной бане, настоять 30 мин., процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды на протяжении 1,5-2 месяцев.

Тамила Олексийчук,

врач-фитотерапевт.