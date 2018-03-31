Головокружение: болезнь или симптом?

Наверное, нет человека, ни разу не испытавшего головокружения. Между тем, нередко под головокружением понимают совершенно разные ощущения: от легкой неустойчивости, чувства дурноты или опьянения до впечатления вращения собственного тела или окружающих предметов.

Истинным головокружением, или вертиго, называют иллюзию движения своего тела или предметов вокруг.

Подобное происходит, если быстро вращаться, например, на карусели. Однако, если головокружение возникло без видимой причины, это может быть симптомом какого-либо заболевания. Истинное головокружение часто сочетается с психовегетативными расстройствами:

Тошнотой; Рвотой; Побледнением; Потоотделением; Тревогой.

Это объясняется тесными связями вестибулярной системы с вегетативной нервной системой. Любое поражение вестибулярной системы немедленно приводит к вегетативным расстройствам.

Несмотря на чувство страха, которое сопровождает практически любой приступ головокружения, само по себе головокружение не является опасным для жизни состоянием. Однако, очень важно своевременно и правильно установить диагноз заболевания, вызвавшего головокружение.

Головокружение (vertigo) и умопомрачение (dizziness)

Головокружение - это не заболевание, это всего лишь симптом. Он возникает изолировано или ассоциируемо с другими проявлениями при многообразных клинических обстоятельствах. Зона нарушений определяет симптомы, которые сопровождают головокружение. Некоторые авторы отличают головокружение от нарушений баланса, а другие различают головокружение и умопомрачение, поэтому единственная концепция на сегодня отсутствует. За Балохом, головокружение определяют как ощущение движения окружения по отношению к больному, а не наоборот. Такое движение является чаще всего круговым, но может быть также ощущение линейного движения, толчка, ощущение падения или подъема (подобно палубе корабля, или падение в колодец).

Головокружение является последствием любого типа присинкового нарушения, как периферийных рецепторов, проводящих путей, которые несут собранную информацию, или нервных центров, где такая информация обрабатывается в центральной нервной системе.

Большинство головокружений являются периферийными. Это значит, что повреждение локализуется в пределах присинковых рецепторов (полукружных каналов, утрикулюса или саккулюса) или в путях (присинковых нервах), которые пролегают между ними и мозговым стволом. Когда головокружение является результатом повреждения ЦНС, его относят к центральным.

Часто бывает тяжело различить настоящее головокружение и умопомрачение. Эта разница, однако, является очень важной.

Умопомрачение переживается больным как ощущение дискомфорта в голове, ощущение тяжелой головы, часто сопровождается болью головы и тошнотой. Существуют много других описаний, таких как коллапс, плавающие ощущения, ощущения, что плывет пол из-под ног, шатание, предметы, которые вертятся вокруг головы больного и движения объектов при поступи (осцилопсия). Балох употреблял специфические определения разных нарушений: нарушение равновесия, зрительное головокружение (при изменении очков), пресинкопальная легкость в голове (как при гипервентиляции, аритмии, долгом пребывании на солнце или ортостатической гипотензии), психофизиологическое головокружение (тревога или приступы паники, которые часто совмещенные с ощущением головокружения), мультисенсорное головокружение и физиологичное головокружение (как при захитывании). Термин головокружение употребляется для обозначения всех перечисленных нарушений. Головокружение оказывается тогда особенным случаем умопомрачения.

Временами больные жалуются на нарушение равновесия, дисбаланс при стоянии или поступи. Другие больные указывают на нехватку стабильности при поступи. Равновесие, балансирование, рассматривается как возможность для тела удерживать нужную осанку по отношению к окружению, как в покое, так и при поступи, во время бега, резких движений, пируэтов, акробатических трюков и т.п. Это комплексный процесс, который включает информацию, собранную от разных органов чувств (зрение, присинка, проприоцепции), которая должна потом быть обработанная на высших уровнях.

Головокружения (и умопомрачение) часто сопровождаются нарушениями равновесия. С другой стороны, чувство дисбаланса может возникать отдельно от головокружения. Дисбаланс, который не сопровождается головокружениями, возникает при нарушениях мозжечка, задних рогов спинного мозга, при полиневропатиях и заболеваниях мышц и суставов, а также при односторонних периферийных присинковых повреждениях с медленным началом и ходом.

Дисбалансы, которые возникают в результате присинковой или проприоцептивной дисфункции ухудшаются при закрытых глазах или в темноте; при повреждениях мозжечка дисбалансы не меняются при закрытии глаз.

Строение внутреннего уха

Внутреннее ухо расположено внутри очень сложного комплекса сообщающихся между собой полостей височной кости, образующих костный лабиринт. Вся система заполнена перилимфой, представляющей собой светлую водянистую жидкость. В перилимфе в подвешенном состоянии находится тонкий перепончатый лабиринт. Он заполнен эндолимфой, которая циркулирует и омывает органы и рецепторы внутреннего уха.

Во внутреннем ухе выделяются отделы, связанные с выполнением функции поддержания равновесия и функции слуха. К отделам, в функцию которых входит поддержание равновесия, относятся преддверие, которое состоит из маточки (utriculus) и сферического мешочка и трех полукружных каналов с утолщениями в виде ампул. Орган слуха расположен в улитке.

В каждом из трех отделов имеются различные типы чувствительных волосковых клеток, которые реагируют на движение эндолимфы, гравитационное поле или на звуковые вибрации.

Полукружные каналы имеют пучки волосковых клеток (кристы) в участках ампульного расширения. Движение головы сопровождается соответствующим движением эндолимфы, которая изгибает и искривляет реснитчатые клетки. Таким образом, воспринимается информация о вращении головы в любой плоскости.

Маточка и сферический мешочек ответственны за получение информации об изменениях положения головы в гравитационном поле и прямолинейных ускорениях. В этих структурах находятся участки чувствительных волосковых клеток окрытых кристаллами карбоната кальция, которые известны как отолиты. При изменении положения головы гравитационное влияние на отолиты сопровождается изгибанием лежащих под ним чувствительных волосковых клеток.

Звук воспринимается улиткой внутреннего уха. Вибрации, предаваемые через наружное и среднее ухо, в конечном итоге стимулируют перемещения эндолимфы внутри водопровода улитки, и эти перемещения воспринимаются волосковыми клетками Кортиева органа, которые чувствительны к изменению давления.

Пока точно не установлено, каким образом этот орган способен дифференцировать различные типы звуков. Известно, однако, что амплитуда и частота определенного звука находят свое отражение в характеристиках нервных импульсов, исходящих из Кортиева органа.

Функционирование вестибулярной системы в норме

Отделы внутреннего уха иннервируются восьмым черепно-мозговым нервом, отростки которого оканчиваются либо в слуховых, либо в вестибулярных ядрах мозга, где анализируется получаемая информация.

Вестибулярные ядра - это скопления нервных клеток в стволе головного мозга, они имеют обширный комплекс связей со скелетной мускулатурой, мышцами глаз, мозжечком и корой больших полушарий мозга.

Из вестибулярных ядер нервные импульсы устремляются в височные отделы коры головного мозга, где находится центр равновесия и осуществляется сознательный контроль за положением головы и тела. Равновесие определяется и поддерживается центрами головного мозга, которые получают информацию от органа равновесия, находящегося во внутреннем ухе, и других органов чувств.

Таким образом, мозг согласовывает сигналы, поступающие из вестибулярного аппарата с информацией, воспринимаемой глазами и другими проприорецепторами.

Что происходит при патологии

Информация от периферических отделов вестибулярного аппарата во внутреннем ухе поступает в вестибулярные ядра и центр равновесия в мозге. Нарушение передачи нервных импульсов на любом этапе этого пути сопровождается головокружением.

Головокружение может быть обусловлено наличием поражения в любой части вестибулярной системы, и поэтому можно классифицировать головокружение в соответствии с очагом поражения.

* Головокружение может возникнуть в результате поражения отделов вестибулярного аппарата внутреннего уха или вестибулярного нерва. Такое головокружение называется периферическим.

* Головокружение промежуточного характера наблюдается при нарушениях проведения информации от вестибулярного аппарата во внутреннем ухе к головному мозгу.

* Причиной головокружения также бывают заболевания головного мозга, и тогда говорят о центральном головокружении.

Причины головокружения

Причин, вызывающих головокружение, очень много. Головокружение может возникнуть в результате поражения внутреннего уха или вестибулярного нерва. Такое головокружение называется периферическим. Причиной головокружения также бывают заболевания головного мозга, и тогда говорят о центральном головокружении.

Симптомы, сопутствующие головокружению, характер головокружения, частота и длительность приступов помогают установить истинную причину головокружения:

* Если, есть ли какие-либо выделения из уха, снижения слуха, то это может говорить и воспалении внутреннего уха, при этом может потребоваться консервативное лечение.

* Если головокружение сопровождается шумом в ушах, тошнотой, рвотой, снижением слуха, вероятно наличие синдрома (болезни) Меньера. Если расстройства слуховой функции нет, то, возможно, это проявление вестибулярного неврита. Для неврита характерно внезапное начало. Сильное головокружение, постоянная рвота, чувство вращения усиливаются при попытке встать, при движениях головы. В большинстве случаев эти симптомы постепенно исчезают в течение 2-3 дней заболевания. После острого периода иногда сохраняется иллюзия движения в процессе линейных ускорений (таких, как в подъемниках или при торможении в автомобиле).

* При внезапной односторонней глухоте, ушном шуме и рвоте у 50% пациентов диагностируется перилимфатическая фистула. В остальных случаях фистула может проявляться различной степени выраженности головокружением и расстройствами слуха (шум, звон в ушах, снижение слуха).

* При одностороннем расстройстве слуха и головокружении необходимо исключить опухоли головного мозга. Такое головокружение начинается исподволь и нередко сопровождается постепенно нарастающими головными болями. Характерно усиление головокружения при определенных положениях тела.

* Для преходящего нарушения мозгового кровообращения и инсульта характерно острое начало, сочетание головокружения с двоением, расстройствами чувствительности, слабостью в руках и ногах, нарушением координации движений. Головокружение, как правило, стойкое и продолжается несколько суток.

* Если головокружение сопровождается неустойчивостью, ощущение дезориентации в пространстве, усиливается при движениях, особенно внезапных, в шейном отделе позвоночника (сгибание, разгибание, повороты в сторону), болью и ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника, то, скорее всего, головокружение обусловлено заболеваниями шейного отдела позвоночника.

* Если головокружению предшествовала травма головы или позвоночника, то причиной может быть "хлыстовая травма" или черепно-мозговая травма.

* Если головокружение связано с изменением положения тела в пространстве, то наиболее вероятно это доброкачественное позиционное головокружение. Наличие этого заболевания подтверждается простым позиционным тестом.

* При базилярной мигрени головокружение предшествует приступу головной боли, оно может длиться от нескольких минут до одного часа и сопровождается шумом в ушах, тошнотой, рвотой и другими неврологическими симптомами.

* Если головокружение проявляется во время полета, путешествия по воде или в поезде или машине, то, скорее всего, это проявление транспортного укачивания.

* Если вы принимаете какие-либо антибиотики, то необходимо выяснить, не они ли являются причиной головокружения. Если антибиотики вызывают головокружение нужно прекратить прием или уменьшить дозу препарата.

Олеся Донченко, семейный врач.