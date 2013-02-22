10 веществ, необходимых мозгу

13:14, 22 февраля 2013
Зарубежные новости
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На первом месте - глюкоза

Глюкоза.  Полезные углеводы - в зерновом и черном хлебе, коричневом тростниковом сахаре, макаронных изделиях из муки грубого помола, вредные - в белом сахаре, сдобе, конфетах и пирожных.  

Железо.  Зерновые продукты, бобовые, яйца, творог, говяжья печень. В овощах и фруктах железа мало, зато оно из них полностью усваивается. Особенно из овощей и фруктов зеленого цвета, например, из зеленых яблок.  
Витамин С.  Черная смородина, болгарский перец, облепиха, все цитрусовые.  
Витамины группы В (В1, В2, В12).  Пивные дрожжи (продаются в аптеке), шпинат, морковь, кукуруза, фасоль, брокколи (В1, В2), печень говяжья, нежирная говядина, говяжье сердце, сельдь, куриные желтки (В12).  
Лецитин.  Яичные желтки, субпродукты (говяжья и свиная печень, почки), в аптеке можно купить витаминные комплексы с лецитином.  
Кальций.  Молоко и молочные продукты, сыры, яичные желтки.  
Магний.  Хлеб - особенно зерновой и из муки грубого помола, рис, гречка, фасоль в любом виде.  
Калий.  Печеный картофель, курага, изюм, свежие красные помидоры.  
Ненасыщенные жирные кислоты.  Растительные масла - оливковое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое; жирные виды рыб - сельдь, тунец, скумбрия, рыбий жир в капсулах, комплексы с Омега-3 кислотами.  
Цинк.  Морепродукты: креветки, крабы, устрицы; животные белки: говядина, постная свинина, баранина, а также тыквенные семечки, ростки пшеницы.  
 

 

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