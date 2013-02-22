Неурядицы в личной жизни убивают иммунитет

Проблемы с близкими людьми могут скверно повлиять на работу иммунной системы из-за повышения уровня кортизола - гормона стресса. Как поясняют сотрудники Университета штата Огайо (США), состояние организма ослабляется, поскольку снижается количество Т-клеток.

В ходе исследования эксперты наблюдали за состоянием здоровья 85 пар, которые были женаты в среднем уже более 12 лет. Участники заполнили анкеты, оценивая симптомы тревожности, качество сна, а также рассказали о своей семейной жизни, сдали анализы крови и слюны для выявления уровня стрессовых гормонов и состояния иммунитета.

Как сообщает РБК, у людей с высоким уровнем тревоги оказалось на 11% больше кортизола, чем у остальных добровольцев. Чем выше были его показатели, тем меньше были шансы организма справиться с инфекцией. Количество Т-клеток, которые играют важную роль в подавлении инфекции, у беспокойных людей было снижено на 22%. При этом тревожность чаще испытывали женщины, а повышенный уровень кортизола в крови чаще наблюдался у мужчин.